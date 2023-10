LexStart! al via il tour nelle scuole per la prima legge regionale scritta dai giovani

Si appresta ad approdare nelle scuole Lexstart!, la prima esperienza di legge regionale scritta direttamente dal basso, con la partecipazione ed il coinvolgimento di tantissimi giovani che, dall'avvio, si è già trasformata in un grande laboratorio di idee, lanciando un segnale molto importante: i giovani restano lontano dalla politica anche perchè non ne conoscono, fino in fondo, i meccanismi ed i procedimenti e, di conseguenza, non si sentono coinvolti.

Con l'avventura di Lexstart!, iniziativa ideata dal consigliere regionale Andrea Volpe che sta progressivamente coinvolgendo sempre più realtà associative ed esponenti della politica e delle istituzioni, mutano le consuetudini: le leggi iniziano a scriverle i giovani. Dalla scelta della tematica di base arrivando all'articolazione ed alle finalità. «Promuovere ed incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani è fondamentale per avvicinarli alle istituzioni - spiega Volpe - chi partecipa a LexStart! ha già avuto la possibilità di entrare e lavorare nell’aula dedicata al giornalista Giancarlo Siani, dove si svolge il Consiglio regionale, scrivendo un contributo che potrebbe cambiare la storia dell’Istituzione stessa e riverberarsi positivamente sui ragazzi. Ora siamo pronti a entrare nelle scuole, partiamo da Napoli, assieme alla vice presidente del consiglio regionale Loredana Raia, amministratori locali e realtà straordinarie come CittadinanzAttiva Campania e Moby Dick ETS».

Il primo appuntamento è in programma domani, martedì 10 ottobre alle ore 10.00, all'istituto Attilio Romanò di Napoli (via Miano). Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte parteciperanno al dibattito moderato dal docente Antonello Ascione. Dialogano con i ragazzi il consigliere regionale Andrea Volpe, la vice presidente del consiglio regionale Loredana Raia, la dirigente scolastica Chiara Guangi, il segretario regionale di CittadinanzAttiva Campania Lorenzo Latella, il presidente del consiglio della settima Municipalità Antonio Troiano, il consigliere della città metropolitana Salvatore Guangi e il vice sindaco di Napoli Giuseppe Cirillo. La seconda tappa riguarderà invece una scuola della provincia di Salerno, precisamente di Vallo della Lucania, il prossimo 19 ottobre.

LexStart! oltre ad rappresentare un occasione per i tanti giovani della nostra regione sta pian piano diventando un ambiente che favorisce lo svolgersi e l’ampliarsi di sinergie tra associazioni come CittadinanzAttiva Campania attraverso il segretario Lorenzo Latella , l’associazione non profit Moby Dick ETS con il presidente Francesco Piemonte e l’Università di Salerno con il professor Giuseppe Di Genio.