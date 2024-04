Colpi di pistola esplosi la scorsa notte a Bracigliano, a seguito di un litigio. Durante la fuga, un giovane resta ferito da un proiettile e finisce in ospedale. L’altro, invece, viene arrestato. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2, nei pressi di un bar. Stando a quanto verificato dai carabinieri - la dinamica è tuttora in fase di ricostruzione - i due ragazzi, neanche20enni, avrebbero avuto un diverbio con un adulto per strada.

APPROFONDIMENTI Pontecagnano Faiano. Omicidio Borsa, il padre: Erra accolto in casa come un figlio Salerno, colpi di pistola nella notte: paura al rione Petrosino, nel mirino Bianco jr Salerno, indagini a tutto campo dopo la sparatoria a Sant'Eustachio: la pista della droga

Tra le parti parole grosse e minacce, poi la promessa dei due giovani di risolvere la questione in breve tempo. Dopo poco, a bordo di una Smart, la coppia di ragazzi si sarebbe diretta nei pressi dell’abitazione dell’uomo, con il quale avevano discusso poco prima, sparando una serie di colpi a scopo intimidatorio. Dopodiché sarebbero fuggiti a forte velocità. Giunti in via D’Amato, chi era alla guida avrebbe però perso il controllo del veicolo, facendo ribaltare l’auto e finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Durante l’impatto, inoltre, sarebbe anche partito un colpo dalla pistola, che avrebbe ferito alla gamba il secondo ragazzo, seduto sul lato conducente. Il giovane è stato trasferito in ospedale, al Fucito di Mercato San Severino. Le sue condizioni sono buone ma resta piantonato, in attesa di essere interrogato. Quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della stazione di Bracigliano e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mercato San Severino. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche gli uomini della scientifica, che hanno eseguito rilievi e verifiche, per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Da una perquisizione, invece, i carabinieri hanno trovato e sequestrato la pistola con la quale sarebbero stati esplosi quei colpi, nelle ore precedenti. Sull’arma saranno svolte verifiche. Inoltre, attraverso un controllo in casa di uno dei due ragazzi, è stata trovata anche della droga. Una cinquantina di grammi tra hashish e cocaina, insieme a soldi contanti. Il tutto è stato sequestrato dietro disposizione della procura di Nocera Inferiore. Per uno dei due giovani c’è stato il fermo mentre l’altro ragazzo resta in ospedale, in attesa delle cure del caso dopo la ferita rimediata alla gamba. La segnalazione ai carabinieri, per un pronto intervento, era giunta proprio a seguito di un litigio tra più persone. Nelle ore successive si era paventata l’ipotesi di un inseguimento con spari tra giovani, per poi indirizzare le indagini su di una dinamica differente.

Le indagini non sono concluse. I carabinieri cercano anche telecamere di sorveglianza in zona per ricostruire, al dettaglio, quanto accaduto la notte scorsa e chiarire il ruolo dei due ragazzi.