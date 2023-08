Maiori, torna la Sagra della Melenzana alla Cioccolata il 7 e l'8 agosto

La più caratteristica delle tradizioni culinarie di Maiori torna protagonista con la sagra della melanzana alla cioccolata il 7 e 8 agosto 2023.

Due giorni dedicati al piatto tipico della tradizione cittadina, quello che per antica usanza si sposa ai festeggiamenti della patrona Santa Maria a Mare. Musica, vino, e tante gustose ricette a base di melanzana saranno proposti ai buongustai su un percorso del tutto rinnovato.

La promozione dei piatti tipici locali si unirà per questa occasione anche alla sensibilità sociale e alla beneficenza: per ogni menù acquistato, 2 € saranno donati alla fondazione Telethon per la ricerca.

A partire dalle 20.00 fino alle 24.00 gli stand per la degustazione saranno aperti al pubblico su un percorso che parte da via Pedamentina, traversa del corso Reginna, per diramarsi poi verso il piazzale Monsignor Milo, accanto alla collegiata di Santa Maria a Mare, e andando poi a svilupparsi lungo la parte iniziale del Sentiero dei Limoni. Un’occasione, quindi, per scoprire non solo il piatto principe dell’estate maiorese, le melanzane con la cioccolata, ma anche uno dei suoi borghi più caratteristici: il Campo.

La scoperta del gusto e delle tradizioni locali passerà anche attraverso un’escursione sul Sentiero dei Limoni il giorno 8 agosto, con soste di degustazione e scoperta della storia dei luoghi attraversati.

Regina degli appuntamenti, sarà la melanzana con la cioccolata. Il piatto gustoso che da sempre a Maiori si prepara per il pranzo della festa patronale il 15 agosto, e che è al centro delle più infiammate sfide gastronomiche: come ogni piatto tradizionale ogni famiglia ne conserva una sua variante, il tocco segreto di ogni massaia che mette in risalto i sapori di un piatto dalla preparazione elaborata. Che sia scoperta o riscoperta, nessuno può resistere alla tentazione di un piatto così goloso.

Dopo due anni di stop, la sagra torna oltre che con un nuovo percorso anche con una novità logistica: c’è la possibilità di evitare la fila alla cassa acquistando in prevendita il menù contattando, anche via WhatsApp, il 3474822571 o recandosi all’InfoPoint del lungomare Amendola e all’infopoint MajorAuto.