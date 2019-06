Martedì 18 Giugno 2019, 06:30

Arriva la notte prima degli esami. Da domani per i 13.784 candidati interni salernitani e i 780 candidati esterni scatta la prima prova scritta di maturità col compito di italiano. Ma a dominare la vigilia è il forfait di diversi commissari. Assenti per malattia o per motivi familiari, obbligano la direzione scolastica alla corsa contro il tempo per espletare le procedure di sostituzione. «Prendiamo atto di questa ondata di certificati medici, purtroppo ci rallenta il lavoro», è la strigliata che arriva dall’Ufficio scolastico provinciale.Fino a ieri mattina, i funzionari, guidati dal dirigente Annabella Attanasio, hanno rilevato l’assenza di almeno 100 commissari tra i professori indicati nelle commissioni rese note il 12 giugno scorso. A mancare sono soprattutto professori di inglese, di economia aziendale e matematica. E ci sono anche venti presidenti che si sono assentati rallentando le operazioni propedeutiche alla maturità. Ieri infatti era il giorno dell’insediamento delle commissioni. Ma tra assenze di prof commissari e presidenti è stata una falsa partenza in alcune commissioni. Quest’anno sono 327 le commissioni e circa 1200 i commissari valutatori. Ma in molte commissioni ieri i presidenti hanno dovuto riscontrare l’assenza di numerosi docenti che hanno presentato certificato medico. Le operazioni di rilevazione degli assenti proseguiranno stamattina, ma già ieri sera trapelava dalla direzione il numero di almeno cento commissari assenti nelle varie materie, tra cui italiano, inglese, economia aziendale e matematica.