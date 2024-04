I «Me contro Te» tornano al PalaSele di Eboli con il loro nuovo spettacolo «Lo Show dei 10 anni»

«I Me contro Te», attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì - duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia - tornano a Eboli con «Lo Show dei 10 anni», lo spettacolo che celebra il loro primo decennio di carriera: doppio appuntamento al PalaSele sabato 20 aprile alle 18 e domenica 21 aprile alle ore 15.

Gli ultimi biglietti per lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto sabato dalle ore 15 e domenica dalle 12. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito un’ora prima dello show. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (089 4688156 - www.anni60produzioni.com).

Dopo il successo e l’immenso divertimento del primo tour Luì e Sofì sono pronti a festeggiare con i loro fan.

Grandi e piccini verranno nuovamente catapultati in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Il nuovo show sarà ancora più emozionante con effetti speciali ancora più elaborati e sorprendenti, ci sarà una nuova scaletta e porteranno in scena «La Canzone del Cowboy» che ha totalizzato 14 milioni di views su Youtube. I bambini e loro genitori rimarranno a bocca aperta nel vedere il nuovo impianto scenico che sarà meraviglioso, le sorprese non mancheranno e le famiglie si ritroveranno come l’anno scorso a passare del tempo insieme divertendosi.

Con una carriera iniziata nel 2014 ad oggi Luì e Sofì vantano più di 3000 video, 10 miliardi di visualizzazioni e 6,82 milioni di iscritti al loro canale Youtube. Lo stesso successo lo hanno raggiunto su Tik Tok con 3 milioni e su Instagram con 1,5 milioni.

La carriera

Dopo la pubblicazione del primo video la carriera di Luì e Sofi’ prosegue nel 2017 con la serie televisiva «Like Me», in onda su Disney Channel e rivolta a un pubblico più giovane. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro «Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te» e pubblicano i singoli «Signor S», «Princesa» e «Kira e Ray». Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano «La vita è un circo», nel 2019 conducono il game show per bambini «Disney Challenge Show - Me contro Te» e l’anno successivo debuttano sul grande schermo con il film «Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S» (Warner Bros Entertainment Italia Srl - Colorado Film Production CFP Srl - Me Contro Te Production), sconvolgendo il botteghino con un incasso senza precedenti. A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio «Il Fantadisco dei Me contro Te», certificato disco di Platino. Nel 2021 e nel 2022 sono protagonisti dei film «Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata» (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e «Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo» (2022). Dopo il successo della prima stagione, il 20 dicembre 2023 esce la seconda stagione della loro prima serie «Me Contro Te - La Famiglia Reale» in onda su Prime Video. Il 19 ottobre 2023 è uscito il loro quinto film «Me Contro Te – Vacanze in Transilvania» mentre il 24 novembre pubblicano il nuovo album di canzoni di Natale «Natale con Luì & Sofì». Il 1° giugno uscirà il loro sesto film della saga del Signor S, «Operazione Spie». Tutti i film e la serie tv sono diretti da Gianluca Leuzzi, prodotti da Warner Bros Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. I marchi, i nomi e le immagini sono gestiti da Me contro Te srl.

Il calendario del PalaSele

Dopo lo show dei Me Contro Te, il calendario live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele riprenderà in autunno con le già annunciate tappe di Tananai atteso venerdì 15 novembre con il nuovo tour «Tananai Live 2024», Laura Pausini mercoledì 13 novembre con il «Laura Pausini World Tour Winter 2024», Alessandra Amoroso che partirà proprio dal PalaSele domenica 1 dicembre con il «Fino a qui in tour» e Gianna Nannini venerdì 20 dicembre con «Sei nell’anima tour - European Leg». Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.