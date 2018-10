Martedì 9 Ottobre 2018, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violentato dal padre a soli 4 anni e mezzo. Questa è l’accusa tutta ancora da dimostrare. Sarà l’inchiesta della Procura di Nocera a fare luce su una drammatica vicenda familiare venuta a galla in seguito alla separazione dei genitori del bambino, presunta vittima delle insane voglie dell’uomo, un imprenditore 46enne di Nocera, indagato ora per la pesantissima ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata. L’inchiesta, ancora alle battute iniziali, nasce in seguito alla denuncia della madre del bambino che avrebbe notato nel figlioletto degli atteggiamenti a sfondo sessuale che l’avrebbero convinta ad approfondire e, poi, a denunciare tutto ai carabinieri facendo così mettere in moto la macchina giudiziaria.È il 10 gennaio scorso quando la madre del piccolo sporge denuncia: da un paio di mesi lei e il marito si sono separati e il figlio, di cui la donna ha ottenuto l’affido presso il proprio domicilio, ha diritto ad incontrare il padre due volte alla settimana. Proprio dopo l’incontro con il genitore, il bambino apparirebbe turbato. È in particolare un episodio ad insospettire la donna; è quasi ora di pranzo e il bimbo, che è da poco rincasato dopo l’incontro con il padre, è in camera da letto. La madre lo sta cambiando quando, improvvisamente, lui comincia a toccarsi. Alla madre, che gli chiede spiegazioni, il bambino risponde che è stato il papà a palpeggiarlo. Gli abusi si sarebbero consumati quindi all’interno della casa paterna quando l’uomo si trovava da solo con il figlio. Immediata la reazione da parte della donna che racconta tutto ai carabinieri formalizzando pesanti accuse a carico dell’ex coniuge in una dettagliatissima denuncia che dà il via al procedimento.