Cilento, rubato il gozzo usato per pulire mare e arenile

Era utilizzato dall'associazione Arena Amici del Mare, con in testa Giuseppe Polito, per pulire la spiaggia e il tratto di mare antistante Baia Arena, nel comune di Montecorice, dalla plastica e da altri rifiuti. Ma da qualche giorno il gozzo, usato per tali operazioni di bonifica, è sparito. O meglio, è stato rubato.

Ad accorgersene è stato proprio Polito che, così come altre volte, era andato in spiaggia per impegnare parte della giornata in attività di pulizia. Però, per lui l'amara sorpresa: il gozzo non c'era più, rubato da ignoti durante le ore notturne. L'episodio è stato subito denunciato dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate. Nel frattempo, l'associazione non si è persa d'animo e Giuseppe prosegue le sue operazioni di bonifica a bordo di una canoa.