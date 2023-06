Se ne è andato in punta di piedi, come nel suo stile. L’avvocato Alfredo Messina, sindaco di Cava de’ Tirreni dal 2001 al 2005, è morto nella notte tra lunedì e martedì, all’età di 79 anni. Nato a Cava il 9 maggio del 1944, dopo essere stato per oltre vent’anni a capo dell’ufficio legale del Comune metelliano, intraprese l’attività politica nel 1995 quando si candidò con il Ccd alla provincia di Salerno, risultando il secondo dei non eletti. L’anno seguente diede vita all’associazione culturale Confronto, poi tramutata in movimento politico, con la quale partecipò alle elezioni amministrative del 1997, conquistando un posto in consiglio comunale.

Nel 2001 Alfredo Messina, nel frattempo passato con Forza Italia, fu il candidato sindaco di una parte del centro destra (Forza Italia e Ccd), vincendo al ballottaggio, con quasi il 56% dei voti, contro la coalizione di centrosinistra capeggiata da Franco Musumeci.

L’esperienza amministrativa di Messina tuttavia fu interrotta nel luglio 2005, quando la maggioranza dei consiglieri comunali rassegnò le dimissioni in uno studio notarile, scrivendo una delle pagine più buie della vita politica cavese. Uomo d’altri tempi, Messina nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare per garbo, disponibilità e per la grande cultura e competenza amministrativa e giuridica. In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio, sia da forze politiche che da semplici cittadini. «La notizia della morte di Alfredo Messina, mi addolora profondamente - ha commentato il sindaco Vincenzo Servalli - ha dedicato una parte importante della sua vita alla nostra città fino a diventarne sindaco. Mi resta il ricordo di una persona perbene, leale, che mai si è tirato indietro quando ho chiesto consiglio». L’ultimo saluto all’avvocato stamani alle 9.30 nella Concattedrale di Cava de’ Tirreni. Poche ore prima della sua morte, le figlie Annabella e Barbara, avevano ritirato il conferimento della civica benemerenza dal Comune di Cava de’ Tirreni.