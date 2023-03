Si è spento nel primo pomeriggio di oggi a Salerno il professore e filosofo Peppino Cacciatore. Ex politico, scrittore e docente universitario di fama nazionale, è stato personaggio di spicco a Salerno e non solo. Aveva 77 anni, se n'è andato a causa di una patologia che l'aveva colpito ormai da qualche anno.

Professore ordinario di Storia della Filosofia all'Università degli Studi di Napoli Federico II, è stato anche presidente del corso di laurea in Filosofia del medesimo ateneo, tra il 1990 e il 1995. Anni dopo, tra il 2001 e il 2007, sempre nell'università partenopea, dirige il Dipartimento di Filosofia «Antonio Aliotta».

Nel 2013 assume la carica di presidente della Società Salernitana di Storia Patria. Nello stesso anno riceve il prestigioso premio «Frascati Filosofia». Tra il 2010 e il 2014 è presidente della Società Italiana degli storici della filosofia, concluso questo incarico si dedica al coordinamento del Dottorato di ricerca in Scienze filosofiche dell’Università di Napoli Federico II. In rappresentanza della stessa università, dal 2015, viene indicato come rappresentante nel comitato tecnico scientifico del Consorzio universitario Civiltà del Mediterraneo. Nel 2019 fu eletto socio nazionale dell’Accademia dei Lincei.

Eletto consigliere comunale a Salerno, tra le fila dell'allora Partito Comunista Italiano - di cui è stato autorevole esponente - per un breve periodo fu assessore allo spettacolo nella giunta del compianto sindaco Vincenzo Giordano.

Fine accademico e fervente tifoso della Salernitana, lascia un vuoto impossibile da colmare.