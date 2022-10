Movida violenta e furti, la polizia incrementa le forze in campo

Dodici uomini in divisa pattuglieranno il centro di Battipaglia per garantire maggiore sicurezza ai cittadini ed evitare risse tra giovani. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ed è stato trasmesso alle forze dell’ordine di Battipaglia dopo l’aggressione subita da tre ragazzi minorenni, in via Italia, quindici giorni fa. Poliziotti, carabinieri e vigili urbani, in particolar modo durante i weekend, percorreranno a piedi le strade cittadine come deterrente per risse a aggressioni. Una vera e propria controffensiva delle forze dell’ordine per fronteggiare le risse che spesso avvengono in città tra giovani anche per futili motivi.



Quindici giorni fa tre minorenni furono circondati da un gruppo di balordi che li picchiò e poi li derubò. Fortunatamente, nessuno dei ragazzi è rimasto ferito gravemente e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti, intervennero per soccorrere i malcapitati ed avviare le indagini per rintracciare i malviventi. Il primo cittadino di Battipaglia, Cecilia Francese subito dopo il violento episodio ha contattato i vertici delle forze dell’ordine chiedendo maggiore presenza di uomini in divisa per fronteggiare i fenomeni delinquenziali. La risposta è stata immediata: il sabato e la domenica sera, almeno fino a mezzanotte, il centro cittadino e le zone a rischio verranno presidiate dagli agenti. I controlli delle forze dell’ordine avvenivano anche prima ma con il nuovo provvedimento del questore si introduce il pattugliamento a piedi in modo da poter sventare qualsiasi tipo di azione criminosa e le risse di cui, purtroppo, sono protagonisti sempre più spesso i minorenni.





ha ribadito che presto verrà ammodernato il sistema di videosorveglianza comunale, costituito da una quarantina di telecamere posizionate in tutta la città e verranno impegnati 150mila euro per acquistarne altre, di ultima generazione. «Verranno spesi 150mila euro - ha detto la sindaca - per garantire maggiore sicurezza nella nostra città. Il sistema di videosorveglianza deve essere ammodernato e si provvederà in tal senso istallando telecamere anche nei rioni sguarniti. Ringrazio le forze dell’ordine che hanno intensificato i controlli. La loro presenza per fronteggiare gli episodi delinquenziali riguardanti i ragazzi durante i fine settimana con l’ausilio della polizia municipale è preziosa». Si spera che non ci siano più episodi di violenza e che la presenza degli uomini in divisa scoraggi malintenzionati.