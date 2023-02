La Digos di Foggia sta analizzando i filmati acquisiti dalle telecamere di un’area di servizio di Cerignola, dove domenica pomeriggio alcuni tifosi della Cavese avrebbero minacciato i tesserati della società Nocerina. Uno di loro avrebbe poi colpito al volto l’allenatore. Il tecnico Alessandro Erra ha rimediato una ferita allo zigomo. È stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il lavoro degli inquirenti pugliesi - con il supporto della Questura di Salerno - mira ad individuare i potenziali aggressori, che rientravano dalla trasferta di Fasano.





La Nocerina invece, senza tifosi per la trasferta vietata per ragioni di ordine pubblico, tornava dalla trasferta di Brindisi e si era fermata presso l’area di servizio Ofanto Nord. Ieri mattina, la società ha sporto denuncia al commissariato di Nocera contro ignoti. Nelle ore successive ai fatti era giunta la condanna della società Cavese per quanto accaduto. Ieri mattina, è stata la Nocerina a dire la sua sull’episodio: «Di quanto accaduto sono stati informati gli organi federali. Purtroppo - spiega la società in una nota - l’ennesimo atto di violenza, questa volta addirittura contro una squadra che stava rientrando da una gara, conferma la pericolosa deriva che il calcio sta subendo per colpa di pochi ma pericolosi delinquenti. L’auspicio è che si possa far quadrato tra gli attori sani del mondo del calcio per evitare che diventi uno strumento per commettere biechi episodi di pura violenza».