Si avvia a conclusione l’iter per il reclutamento di cinque cardiologi da assegnare stabilmente al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Ravello, che che saranno utili a scongiurare gli episodi di carenza specialistica lamentati in passato. Lo rende noto la conferenza dei sindaci della Divina che ha anche ottenuto anche dall’azienda ospedaliera Ruggi i posti letto di osservazione breve intensiva che consentiranno di migliorare la «quantità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza a partire dall’imminente stagione turistica». Il potenziamento richiesto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rientra in un intervento di adeguamento del pronto soccorso. Avviato a metà maggio l’intervento di restyling degli ambienti, riguardano l’intera area di pronto soccorso con la sistemazione delle aree di ingresso e della medicheria nonché di quelle destinate all’osservazione dei pazienti. I locali del pronto soccorso, per consentire l’intervento, sono traslocati poco più giù: nel plesso Italia Giordano e più precisamente nell’ala in cui sono ubicati la rianimazione e la radiologia.

APPROFONDIMENTI Auto si ribalta prima di Ravello: illesi due turisti indiani, traffico in tilt per il Valico Salerno, al Ruggi assalto al Pronto Soccorso: pochi medici, ferie e turisti Capri e la Costiera amalfitana in un documentario franco-tedesco per raccontare amori, vizi e Dolce Vita

«Da settembre, poi, si procederà all’installazione di strutture tecnologicamente all’avanguardia nel reparto di radiologia, con un nuovo sistema telecomandato e una nuova dotazione polifunzionale rd, alla sostituzione dell’apparecchio tac - fa sapere il delegato alla sanità della Conferenza dei sindaci, Andrea Reale - e alla sostituzione dell’impianto di mammografia con un innovativo impianto digitale. Già dal mese prossimo, grazie alla collaborazione con l’Università di Salerno, si procederà inoltre all’implementazione dei servizi di telemedicina, idonei al rapido accesso ai dati diagnostici e terapeutici per la migliore efficienza degli interventi. Tanto a conferma del fattivo impegno della Regione, dell’azienda ospedaliera, del direttore generale Vincenzo D’Amato e delle amministrazioni del territorio in un settore bisognoso di attenzione».

I nuovi interventi annunciati da Reale vanno ad aggiungersi a quelli previsti e riguardanti il potenziamento della struttura con l’assunzione dei cinque cardiologi. «Le difficoltà e le carenze in questo delicato settore sono molteplici ma se ognuno, nel proprio ruolo, dimostra senso di responsabilità e di efficienza con l’aiuto di tutti si potrà migliorare - conclude Reale - I sindaci della Costa d’Amalfi sono attenti e vigili per garantire un servizio sanitario moderno ed efficiente. Un ringraziamento particolare, interpretando i sentimenti di tutte le comunità della Costa D’Amalfi, a tutti i medici e al personale dell’ospedale Costa D’Amalfi che con sacrificio, amore e dedizione svolgono il proprio ruolo a favore della collettività».