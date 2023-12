Mastella revoca delega a Farese, lui: «Disallineamento a voto»

«Prendo atto che il sindaco Clemente Mastella ha deciso di revocarmi la delega all'Istruzione non per questioni amministrative ma esclusivamente per non aver condiviso la scelta delle candidature al Consiglio provinciale». E' l'incipit della nota del consigliere comunale di maggioranza a Palazzo Mosti, Francesco Farese, che questo pomeriggio si è visto sottrarre la delega all'Istruzione dal sindaco "per il venir meno del rapporto di fiducia" in seguito alla mancata votazione per il rinnovo del consiglio provinciale.

«In questi due anni - spiega Farese - all'interno dell'amministrazione comunale ho sempre cercato di dare il mio contributo costruttivo e, quando necessario, anche critico ma sempre propositivo.

In questi pochi mesi in cui ho avuto l'onore di ricoprire la funzione di delegato all'Istruzione ho profuso il massimo impegno per il miglioramento dei servizi scolastici e per lo sviluppo di sinergie con le scuole. Evidentemente su tutti questi aspetti, non avendo ricevuto riscontri negativi dal sindaco, ha prevalso solo il mancato allineamento al voto per il rinnovo del consiglio provinciale. Una scelta quest'ultima dettata dalla mancata condivisione nella scelta dei candidati, dall'assenza di coinvolgimento in questi anni tra l'amministrazione provinciale e i consiglieri comunali di Benevento, dal silenzio rispetto ai quesiti posti in merito alle scelte politiche su gestione del ciclo dei rifiuti, poli culturali, energia, programmazione sulle scuole, viabilità, gestione degli enti strumentali. Temi che ho provato a porre nel corso dell'unica riunione tenutasi ma senza avere riscontro».

«Annuncio che - conclude Farese -, stante le condizioni determinatesi, rassegno le mie irrevocabili dimissioni dalla presidenza della commissione consiliare Turismo, Patrimonio, Partecipate, Traffico e Parcheggi, Politiche Cimiteriali. Presidenza che avevo già lasciato all'atto del conferimento della delega e che ero tornato a ricoprire solo su richiesta dei componenti».