Ospedale di Sarno, il manager Calabrese va a Potenza: cambio al vertice

Il direttore sanitario del Martiri del Villa Malta di Sarno, Rocco Calabrese, lascia l’ospedale sarnese per un nuovo incarico. Al suo posto ci sarà per il momento il facente funzioni Giuseppe Corrado, già direttore del reparto di Chirurgia generale e Laparoscopia.

Calabrese va ora a ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità. È stato nominato direttore sanitario dell’Irccs Crob di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza. Il Crob è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che offre percorsi di prevenzione, diagnosi e cura accessibili per patologie oncologiche; un centro di riferimento oncologico in Basilicata.

Si attende la nomina del nuovo direttore sanitario per il presidio ospedaliero di Sarno.