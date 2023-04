Salerno, la denuncia del parlamentare Borrelli: auto dei tifosi nel parcheggio del Ruggi

«Ho ricevuto un video sconcertante da parte di un dipendente dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno che mostra cosa accade all'interno e all'esterno del nosocomio in occasione delle partite casalinghe del campionato di Serie A giocate dalla Salernitana. Un enorme flusso di automobili dei tifosi invade i parcheggi della struttura, le strade di accesso e di uscita, le corsie per le autoambulanze. Il risultato è la paralisi totale». È quanto afferma in una nota il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la video denuncia. «I dipendenti dell'ospedale - osserva Borrelli - e i familiari dei ricoverati restano letteralmente prigionieri fino a quando non termina la partita. Le ambulanze restano imbottigliate nell'ingorgo e servono preziosi minuti per superare le barriere. Una situazione di pericolo inaccettabile che si configura con regolarità, per la quale è necessario adottare subito provvedimenti prima che accada una tragedia. Servono controlli fissi da parte delle forze dell'ordine che impediscano l'invasione dell'ospedale da parte di chi è diretto alla partita e utilizza in modo improprio strade e parcheggi riservati a chi deve assistere i degenti».