Padula, semafori smart anti-ingorghi nel centro storico di Padula

Sono entrati in funzione i nuovi semafori smart installati nel centro storico di Padula. Gli innovativi impianti semaforici, dotati di radar, regoleranno il transito stradale in modo «intelligente», evitando la formazione di ingorghi lungo le strade strette che non permettono il doppio senso di circolazione, in particolare in via Municipio e nelle piazze San Pietro e Sant’Angelo.

Al centro del sistema di funzionamento dei nuovi semafori, ci sono degli appositi sensori, collegati ai pali, che comunicano tra loro per consentire l’attraversamento stradale di un veicolo e l’arresto di altri che, in quello stesso instante, arrivano dalle arterie adiacenti o dal senso opposto di marcia. La luce verde resta attiva anche per minuti a favore dell’ultimo passaggio veicolare, finché non arriva un’altra rilevazione di passaggio dalla parte opposta.

I semafori «intelligenti» rientrano nel progetto di mobilità elaborato dal Comune guidato dalla sindaca di Padula, Michela Cimino. «La soluzione è stata adottata per evitare disagi nel centro storico, soprattutto in quelle zone dove, a causa della ridotta larghezza delle strade, gli automobilisti erano costretti a fare continue manovre in retromarcia, con ripercussioni anche gravi sul traffico. Siamo sicuri che adesso il nostro centro storico sarà più vivibile e la soluzione dei semafori – sottolinea Cimino - rappresenterà un notevole vantaggio sia per i residenti che per gli automobilisti».