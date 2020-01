Ultimo aggiornamento: 06:02

L’Arco Naturale di Palinuro tornerà all’antico splendore.in località Mingardo. Le rassicurazioni sono arrivate ieri mattina a chiusura dell’incontro che si è svolto a Caserta presso la sede l’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale. Sul tavolo della discussione l’accordo di programma per l’intervento di consolidamento risanamento conservativo e ambientale dell’arco naturale stipulato nell’ottobre del 2018 a Palinuro alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.L’accordo vede insieme la Regione Campania, l’Autorità di bacino distrettuale, l’Ente Parco Nazionale del Cilento , Vallo di Diano e Alburni e il Comune di Centola. Durante la riunione di ieri mattina sono state valutate le attività poste in essere con il collegio istituzionale per verificare l’attuazione degli interventi sull’Arco naturale e la sua riapertura per la fruizione turistica. Un tempo, con le «francesine» ospiti del club Mediterranee, l’arco naturale riusciva ad attrarre e incantare turisti nazionali e internazionali. Negli ultimi anni lo scenario è stato non poco diverso. La spiaggia dei vip interdetta da reti metalliche e cartelli di divieti. Eppure il fascino l’imponente struttura è rimasto invariato. In tanti nonostante i divieti non hanno rinunciato ad un tuffo nei pressi dell’Arco. Del resto il monumento naturalistico ha continuato a fare bella mostra di sé sulle foto postate su internet o stampate sui depliant pubblicitari di Palinuro e del Parco. Gli esperti di marketing, da buon intenditori, hanno continuano a promuoverlo quale «gioiello di Palinuro, luogo magico, perso nel tempo e nella storia, oltre che nella leggenda.Il progetto di risanamento presentato ieri mattina si articola in due lotti funzionali che verranno realizzati in momenti successivi, questo per accelerare i tempi di realizzazione e poter garantire entro l’estate prossima la realizzazione dell’opera in difesa e tutela dell’arco naturale.