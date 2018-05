Passeggia nudo nell'isola pedonale: choc ad Agropoli

Domenica 13 Maggio 2018, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 15:38

È uscito di casa nudo e si è diretto nel centro di Agropoli. È accaduto questa mattina in corso Garibaldi. L'uomo, un cinquantenne residente nella zona, probabilmente con problemi psichici, è stato avvistato privo di ogni indumento intorno alle 8 di mattina. Passeggiava nervosamente nell'isola pedonale, tra lo stupore dei passanti. Un episodio non nuovo ma che, secondo le testimonianze, sarebbe stato già registrato nella tarda serata di ieri.«Era nudo e passeggiava nervosamente, poi si è allontanato da solo» racconta un testimone. «Già alle 7.30 urlava in via Risorgimento, poi si è diretto sul corso infine verso casa», racconta un altro cittadino. Del caso sono stati informati i vigili urbani, intervenuti poco più tardi.