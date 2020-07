Assolti perchè il fatto non sussiste l’ex assessore e vicesindaco di Cava de’Tirreni, Enrico Polichetti ed il funzionario comunale Angelo Trapanese. La sentenza è stata emessa nel tardo pomeriggio di ieri dai giudici del Tribunale di Nocera Inferiore dopo alcune ore di camera di consiglio: è venuto meno anche il 416 bis e cioè l’accusa di associazione camorristica è stata riformulata in associazione semplice per il gruppo Zullo-Caputano.

Assolti anche De Marco e Palladino. Le accuse per i vari componenti del sodalizio criminale andavano a vari titolo dall’usura allo spaccio di droga, alle estorsioni ed una serie di reati minori. La vicenda, invece, che riguardava Polichetti e Trapanese era la gestione della manifestazione «Expo Pizza» tenutasi nel centro metelliano a settembre 2016. Fu il collaboratore di giustizia Giovanni Sorrentino a raccontare come l’allora assessore Polichetti (dimessosi in seguito alla vicenda giudiziaria), tramite Vincenzo Porpora (ritenuto il trait d’union tra gli Zullo e l’ex esponente della giunta comunale), avrebbe consigliato di istituire un’associazione ad hoc per avere i permessi necessari per fare la festa della pizza affermando anche come nei primi giorni della manifestazione «i vigili elevarono una serie di verbali, ma di essere stato rassicurato che tutto si sarebbe sistemato». Ma i giudici non hanno creduto a tale ricostruzione.

