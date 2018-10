Perde la cagnolina ed è disperata. Gliela ritrovano i vigili

Martedì 23 Ottobre 2018, 17:59

Disperata perché aveva perso la cagnolina. Ricerche di giorni risultate vane. Poi, la buona notizia, ritrovata dai vigili urbani e dal medico veterinario dell’Asl. Una storia a lieto fine quella della piccola Kelly, una cagnolina che si era smarrita, superando il cancello di casa. Non era più riuscita a fare ritorno perdendo completamente l’orientamento tra le stradine della città di Sarno e percorrendo diversi chilometri rischiando la vita. Era arrivata da sola nell’atrio della scuola “Giovanni Amendola” in pieno centro cittadino, smarritasi dalla periferia di San Vito. I residenti della zona hanno segnalato la presenza della piccola piuttosto malconcia alla polizia municipale che si è subito attivata. Arrivati sul posto i vigili urbani insieme al dottor Toro dell’Asl canina hanno subito avviato i riscontri grazie al microchip. Il sistema, infatti, ha consentito, tramite la lettura del codice del microchip, di rintracciare in pochi minuti la proprietaria. Grande la gioia alla notizia ricevuta al telefono e commovente l’abbraccio tra la cagnolina e la padrona.