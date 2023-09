PicassoNapoli:a Praiano l’esposizione che ripercorre il soggiorno di Picasso a Salerno

Si intitola PicassoNapoli la mostra della Fondazione Bideri che da sabato 30

settembre sarà visitabile a Praiano (Sa) nella cappella dell’ex Congrega del

Rosario.

L’esposizione ripercorre il soggiorno di Picasso a Napoli nella primavera

1917, focalizzando l’attenzione sulle suggestioni legate al suo ascolto di

canzoni napoletane.

La mostra muove da una cartolina inviata a Cocteau il 21 aprile di

quell’anno nella quale il pittore scrisse: «Mio caro Jean, ti scriviamo dal

ristorante dove abbiamo pranzato con i consoli russi. Siamo felici e

cantiamo canzoni napoletane».



Quali canzoni abbia cantato e ascoltato Picasso è lo spunto narrativo per

ricostruire il paesaggio sonoro nel quale si trovò immerso durante quel

pranzo ma anche durante le sue numerose escursioni in città.

Spartiti, copielle e rari manoscritti dell’archivio Bideri definiscono

innanzitutto il panorama delle canzoni napoletane che ebbero maggiore

successo negli anni ’10, alcune delle quali, verosimilmente, furono

ascoltate da Picasso. È il caso di brani diventati poi dei classici come

Core ‘ngrato, Tu ca nun chiagne o Guapparia ma anche di canzoni come Quanno

tramonta ‘o sole, Io ‘na chitarra e ‘a luna o ‘A serenata ‘e Pulicenella,

che oggi meriterebbero di essere rivalutate.



La mostra dedica ampio spazio anche alle canzoni napoletane dedicate alla

guerra, che segnarono la produzione musicale dell’epoca. Si tratta di un

repertorio consistente e variegato nel trattamento del tema: lo testimoniano

la malinconia dei versi di Sentinella, proposti nella stesura autografa di

Roberto Bracco, il patriottismo oleografico di Serenata a ll’Imperatore di

E.A. Mario e quello di sapore maschilista di Nu reggimento ‘e femmene,

scritta da Aniello Califano.

Naturalmente, non manca lo spartito di ‘O surdato ‘nnammurato, composta nel

1915 dallo stesso Califano, affiancato allo spartito di una canzone di Luigi

Fragna che curiosamente ha lo stesso titolo.

Sempre attingendo all’archivio Bideri, la mostra racconta anche il volto

della Napoli di cui Picasso fu curioso esploratore in compagnia di Cocteau e

Stravinskij, probabilmente guidato dal futurista Francesco Cangiullo.

Cartoline postali e fotografie d’epoca restituiscono l’immagine di una città

in cui l’antichità dei rioni popolari appare come il controcanto alla

modernità dei palazzi liberty del cosiddetto Risanamento.



Della Napoli che catturò l’attenzione di Picasso, inoltre, il percorso

espositivo richiama le reminiscenze rintracciabili nel sipario del balletto

Parade, realizzato poche settimane dopo il soggiorno napoletano, e nei

costumi per il balletto Pulcinella, messi a punto nel 1920.

Nel primo caso sono evidenziate le analogie con gli affreschi di Hans von

Marées, ammirati nelle visite all’acquario Anton Dorhn, e con le scene

popolari di Achille Vianelli, apprezzate al museo di San Martino.

Nel secondo caso sono evocate le ricerche sulla maschera di Pulcinella, che

Picasso svolse nelle botteghe artigiane del centro storico e nello stesso

museo di San Martino.

Infine, PicassoNapoli racconta le epifaniche visite a Pompei e la vacanza a

Positano, fatta poco prima di lasciare la città definitivamente.

Richiamando una precisa visione delle iniziative della Fondazione Bideri, la

mostra PicassoNapoli sarà accompagnata dalla pubblicazione di un podcast,

che tradurrà in audioracconto il suo percorso espositivo, e dalla

pubblicazione di un album musicale, con la rielaborazione in chiave

contemporanea di alcune delle più significative canzoni napoletane degli

anni ’10.