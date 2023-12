Pisciotta, al via il cantiere per il nuovo viadotto della Pisciottana atteso da 40 anni

Partono i lavori per la realizzazione del nuovo viadotto in località Rizzico, tra Pisciotta ed Ascea, per un importo complessivo di 20,5 milioni di euro. Si tratta di un risultato storico visto che la frana di Rizzico ha creato problemi per ben 38 anni. Nello specifico, il tracciato stradale oggetto dei lavori è lungo 3.5 chilometri: comprende 4 viadotti, da completare, 1 viadotto, da realizzare ex novo, 1 galleria. I lavori sono stati affidati alla cordata composta da Comes (capomandataria), Unioni Consorzio Stabile Scarlattino, Egel Srl e la Di Maio geometra Francesco srl.

«Un passo importante – dichiara il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri – per un’opera attesa e necessaria. Parliamo di un intervento particolarmente complesso che ricade nel Comune di Pisciotta al confine con quello di Ascea, cioè della variante agli oltre tre km di frana dell’ex SS 447 in località Rizzico che ha causato e causa disagi enormi».