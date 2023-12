Pollica in festa per la nonnina centenaria: Filomena Fedullo ha compiuto 101 anni

Pollica in festa per i 101 anni di vita di Filomena Fedullo, nata il 6 dicembre 1923 ad Acciaroli. Cresciuta e radicata nel cuore di Pollica, la centenaria cilentana ha festeggiato avvolta dall'affetto di familiari ed amici, trasformando il suo compleanno in un'occasione indimenticabile.

Madre di 3 figli, nonna di 8 nipoti e bisnonna di 6 pronipoti, Filomena è un faro di saggezza e amore, un punto di riferimento prezioso per l'intera famiglia.

La sua lucidità sorprendente è accompagnata da un'attività instancabile, con il suo passatempo preferito di lavare e stendere i vestiti, dimostrando che il dinamismo non ha età.

Tra le sue preferenze culinarie, la pizza e l'uovo fritto occupano un posto speciale nel cuore di Filomena, che continua a deliziarsi con questi piatti con una frequenza che stupisce e rallegra chi la circonda

Alla festa per il centesimo primo compleanno, oltre ai familiari affettuosi, si sono uniti numerosi compaesani desiderosi di esprimere il loro affetto a nonna Filomena. Il Cilento, con la sua terra ricca di storia e tradizioni, si conferma ancora una volta come luogo di longevità.