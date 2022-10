Prendono a bastonate un uomo, due fratelli arrestati nel Salernitano

Due persone sono finite in manette mentre quattro sono state denunciate a piede libero, in seguito all’aggressione contro un uomo a suon di bastoni, ora ricoverata al Cardarelli. La vittima non è in pericolo di vita. Si è chiuso l’altro ieri il cerchio su un violento pestaggio a Castel San Giorgio, andato in scena a pochi passi dal Comune. In manette sono finiti due fratelli.

La vittima, un allevatore, era stata colpita con calci e pugni, poi con un piede di porco e uno sfollagente. A seguito delle ferite era finito prima all’ospedale di Nocera poi al Cardarelli di Napoli. La prognosi supera i 40 giorni. I due sono accusati di lesioni gravissime e detenzione di porto d’armi in luogo pubblico. Da indagini dei carabinieri, pare che alla base di tutto vi fossero problemi di natura economica.

L’allevatore pare avesse rischiato di essere aggredito già il giorno precedente. Poi sia lui che gli altri si erano incontrati a pochi passi dal Comune, il giorno dopo. Forse per chiarire. L’uomo ha riportato diverse fratture e lesioni. Poteva andare peggio, se non fossero arrivati poi i carabinieri, la cui presenza era stata sollecitata dal sindaco e funzionari comunali, attirati dalle urla dei presenti in strada, durante la colluttazione. Le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore proseguono ora per ricostruire, al dettaglio, la dinamica.