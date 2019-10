Confesercenti apre a Pagani una nuova sede per la parte a nord della provincia di Salerno.



Oggi pomeriggio a Palazzo San Carlo è stato presentato il nuovo progetto futuro della Confesercenti nella città di Pagani alla presenza di tutti i vertici regionali e provinciali dell'associazione di categoria. La nuova sede paganese sarà in corso Ettore Padovano, arteria centrale cittadina.



Con il vice sindaco Anna Rosa Sessa, il presidente del consiglio comunale Enza Fezza, dell'assessore all'ambiente Alfonsa Mattino e di quello alle attività produttive Mariagrazia Cafisi, a fare gli onori di casa, questo pomeriggio a Palazzo San Carlo erano presenti: il dottor Vincenzo Schiavo, presidente interregionale della Confesercenti Campania e Molise; il dottor Raffaele Esposito, presidente provinciale della Confesercenti di Salerno; il dottor Pasquale Giglo, direttore provinciale della Confesercenti di Salerno; il dottor Aldo Severino,vice presidente vicario della Confesercenti provinciale di Salerno e presidente della Confesercenti di Angri; il dottor Alfonso Izzo, coordinatore della Confesercenti di Pagani; il dottor Davide Baldi e Davide Fiorentino, rispettivamente delegato e presidente della Confesercenti di Pagani.



Con questa iniziativa la Confesercenti di Salerno ha manifestato la volontà di costituire a Pagani una presenza associativa organizzata capace di dare risposte concrete agli operatori per quanto attiene il settore credito, l’assistenza tecnica oltre alla tutela sindacale e di patronato per imprese e cittadini. © RIPRODUZIONE RISERVATA