Venerdì 24 Maggio 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 06:34

Aggredito da una baby gang. Vittima della brutale aggressione un genitore che, nella serata di mercoledì scorso, è stato picchiato da dieci ragazzi. È accaduto in strada, poco prima delle 19, nel rione Taverna, dove abita la vittima che era in compagnia della moglie e della figlia minorenne. L’uomo, ferito, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza dove gli sono stati refertati sette giorni di guarigione. Un vero e proprio raid punitivo che sarebbe conseguenza di un diverbio con un ragazzo avvenuto poche ore prima. Il giovane ha molestato e bloccato la figlia minorenne dell’uomo, e le ha stretto le mani alla gola. La ragazzina è riuscita a divincolarsi dalla morsa e ha subito telefonato al padre. Gli ha raccontato l’accaduto, chiedendo di raggiungerla subito. Sul posto si è precipitato il padre della ragazza che ha individuato il bullo e lo ha rimproverato.Poi, due ore dopo il raid punitivo e il padre della ragazza è stato picchiato a sangue nei pressi della sua abitazione e scaraventato sul marciapiede dai balordi. I familiari hanno avvisato le forze dell’ordine. Un episodio di inaudita violenza, a dir poco sconcertante. I carabinieri diretti dal maggiore Sisto si sono recati sul posto, ma l’uomo era già stato trasportato in ospedale. Ieri pomeriggio la vittima ha varcato, con il suo legale, la soglia della caserma dei carabinieri e denunciato l’accaduto. Le indagini per individuare la gang sono scattate e gli investigatori oltre a ricostruire l’episodio dovranno verificare se nella zona dove è stato messo a segno il raid punitivo ci sono telecamere che abbiano ripreso le fasi della violenta aggressione, per individuare ed identificare i balordi. Saranno poi ascoltati eventuali testimoni dell’aggressione, che potrebbero fornire elementi indispensabili per identificare la baby gang, che potrebbe entrare nuovamente in azione. Intanto, sembra che il gruppo di balordi, anche nei giorni scorsi, abbia infastidito e molestato con prepotenza e spavalderia altre ragazze minorenni.