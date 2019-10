Marcello Palmentieri voleva far uccidere Gaetano Rocco titolare della “Rocco Trasporti” e Gerardo Napoli, titolare della “Napolitrans” reo di non volersi piegare al volere dei gemelli Enrico e Sergio Bisogni, e di Francesco Mogavero. Ad affermarlo, ieri in aula, è stato il collaboratore di giustizia Sabino De Maio nel corso del controesame nell’ambito del processo diretto a far luce sul racket dei trasporti nella Piana del Sele. Secondo quanto raccontato dal collaboratore di giustizia, Palmentieri almeno all’inizio, era una vittima del clan. Solo in seguito entrò a far parte dell’associazione arrivando a chiedere al gruppo la testa dei suoi principali “concorrenti”. Proprio Gerardo Napoli, mettendosi in proprio, aveva causato numerosi problemi a Palmentieri che, secondo la tesi di De Maio, voleva vendicarsi mettendo in ginocchio l’attività di Napoli, fino a progettarne l’omicidio. Per una serie di attentati ai danni della concorrenza, Palmentieri – ha affermato ieri in aula il pentito De Maio – avrebbe persino sborsato la somma di 45mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA