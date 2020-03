Un’artista dall’anima fragile, che attraverso la scultura, il disegno, la scrittura, raccontava il mondo dal suo punto di vista. Un punto di vista speciale. Paola Bonadies era questo, e molto di più. La sua vita si è interrotta tragicamente, poco dopo mezzogiorno di lunedì scorso, dopo essere caduta dal terzo piano a Torre del Greco nella centralissima via Vittorio Veneto. Immediato l’arrivo di 118 e forze dell’ordine, ma per la ragazza di Salerno non c’è stato nulla da fare. Una tragica morte a 31 anni, un suicidio suppongono gli inquirenti. La donna è stata trasportata in ospedale in attesa della decisione del magistrato sull’eventuale autopsia.

La giovane è figlia dell’ex magistrato Ennio e dell’archeologa e direttrice della Certosa di San Lorenzo di Padula, Tommasina Budetta. I genitori hanno saputo della tragedia circa dieci ore dopo. Ben oltre le 22 di lunedì, infatti, hanno ricevuto la chiamata su quanto avvenuto a Torre del Greco, dove la figlia da qualche tempo conviveva con un 50enne. Sono partiti alla volta dell’ospedale, dove era stata adagiata la salma di Paola. Partendo proprio dal ritardo della telefonata, i genitori di Paola hanno nutrito dubbi sulla dinamica del tragedia.

Davvero la giovane artista può essersi tolta la vita? Questo è il dubbio che attanaglia il padre e la madre, questo è il dubbio espresso nel pomeriggio di ieri ai carabinieri di Torre del Greco. L’ex magistrato e la direttrice della Certosa sono stati in caserma per diverse ore per raccontare i loro dubbi ai militari dell’Arma, dai ritardi fino al racconto dell’ultima telefonata intercorsa con la figlia Paola, domenica pomeriggio, con la madre. Una telefonata nella quale la giovane artista, stando a quanto raccontato, si mostrava serena e felice. Questo non fa che aumentare i dubbi dei genitori e dello zio, Attilio Bonadies, che li ha accompagnati a Torre del Greco. Altre perplessità sulla dinamica della tragedia sono stati evidenziati nel corso della dichiarazione dei genitori, sulla quale vige stretto riserbo. Gli inquirenti dovranno valutare le affermazioni dei genitori di Paola. Ulteriori elementi potranno arrivare dall’autopsia disposta stamattina.

