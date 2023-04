Salerno, rapina armata ad un gargista: commando di tre persone porta via Range Rover

Si sono presentati in tre, armati, a bordo di una Peugeot, e minacciando il garagista si sono fatti consegnare una Range Rover. La rapina è avvenuta giovedì sera in via Pio XI. La vittima ha immediatamente allertato sia la squadra Volante della polizia e sia il proprietario della vettura. Ci sono al momento indagini in corso per capire se l'auto era stata già individuata in precedente oppure se può trattarsi di un atto nei confronti del proprietario.