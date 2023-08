Ride bene chi ride con Peppe Iodice, Peppyssimo a Maiori e Paestum

Il 13 agosto a Maiori (Anfiteatro Porto Turistico) arriva il ciclone Peppe Iodice, che esce dallo schermo del fortunato “Peppy Night” (campione d'ascolti su Canale 21), per incontrare il pubblico che con tanto affetto lo segue. Uno spettacolo, “Peppyssimo”, in cui c'è di tutto, a cominciare dai monologhi del fuoriclasse della risata, che accompagnato dal fedele compagno di scena, Francesco Mastandrea, rileggerà alla sua maniera i principali fatti d'attualità, in particolare legati ai campani stessi.

Quindi il solito schema rodato, caratterizzato da battute esilaranti e gag irresistibili che non scadono mai nel cattivo gusto, per due ore di risate capaci di far riflettere al tempo stesso. Una combinazione vincente che il mattatore in ascesa, e a un passo dal debutto su Rai2 al fianco di Bianca Guaccero e i Gemelli di Guidonia (con “Liberi tutti”) ripropone nell'appuntamento del 28 agosto sul palco della prestigiosa Planet Arena, Paestum.