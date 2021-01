Incendio nell’ex pastificio Crudele a Pontecagnano. Le fiamme sono divampate, martedì scorso verso la mezzanotte, nel capannone dismesso e in pochi attimi hanno avviluppato l’intera struttura in via Budetti. Qualche passante ha notato il fuoco e allertato le forze dell’ordine. Tre squadre dei vigili del fuoco, con altrettanti mezzi, provenienti da Salerno e Giffoni Valle Piana ha spento il rogo impiegando un’ora. Nessuno si è ferito e forse le persone che erano nel vecchio capannone, un gruppo di senzatetto, sono fuggite prima che fosse troppo tardi.

I carabinieri non hanno trovato nessuno nella struttura vetusta e abbandonata, ma le fiamme hanno bruciato rifiuti, vettovaglie e qualche materasso dei senzatetto. Sull’episodio indagano i carabinieri di Battipaglia e della stazione di Pontecagnano, agli ordini del maggiore Sisto, che non hanno escluso possa trattarsi di un atto doloso. Qualcuno forse ha appiccato il fuoco per lanciare un segnale ai senzatetto che da tempo alloggiano nel capannone, per convincerli a trasferirsi altrove. Gli investigatori non scartano l’ipotesi che l’incendio sia stata provocato dai clochard che volevano riscaldarsi. I vigili del fuoco dopo aver spento il rogo hanno effettuato un’ispezione nel capannone e appurato che non ci sono stati danni alla struttura portante. Bisognerà mettere in sicurezza il capannone e recintarlo per evitare che qualcuno come è già accaduto se ne impossessi e vi trovi rifugio. I carabinieri stanno verificando se a ridosso dell’ex pastificio ci sono telecamere che hanno ripreso l’incendio o la presenza di persone in prossimità della vecchia struttura, che si sono allontanate quando sono divampate le fiamme.



I piromani potrebbero aver appiccato il fuoco per cacciare i senzatetto come è accaduto ultimamente a Battipaglia, in un palazzo in costruzione, dove alloggiano gruppi di clochard.

Ultimo aggiornamento: 08:18

