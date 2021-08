A vedere la sua Roma, fino a Salerno, è arrivata anche la principessa del Qatar Hessa Al Thani, anche cugina del proprietario del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi. Un viaggio non da poco, ma per amore dei colori giallorossi si fa questo e altro. Oppure no, perché lei, nella marina di Arechi, è ormeggiata con i suoi tre yacht e la sua famiglia da un po' di giorni. Una coincidenza non da poco se si considera il fatto che il fondo qatariota era interessato alla Salernitana già prima del trust. Le voci corrono, ma in città smentiscono: nessuna richiesta è giunta direttamente a Claudio Lotito e al suo socio.