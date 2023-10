Salernitana: Sousa esonerato, arriva Pippo Inzaghi

Svolta alla Salernitana: esonerato Paulo Sousa, Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore.

Il presidente Iervolino ha concluso oggi l'operazione che era nell'aria già da domenica dopo il pesante ko dei granata a Monza.

La Salernitana è penultima con tre punt in classifica e Inzaghi proverà a rilanciarla. Contratto fino a giugno.

Superpippo è entusiasta dell'avventura a Salerno.

L'ex centravanti del Milan e della Juve sarà domani a Salerno per dirigere il primo allemamento al centro sportivo Mary Rosy. Sarà fondamentale la carica che porterà alla squadra in un momento di difficoltà e in vista dello scontro salvezza alla ripresa del campionato contro il Cagliari, ultimo in classifica con due punti, allo stadio Arechi.

Con Inzaghi ci sarà anche una svolta tattica e la Salernitana passerà dal 3-4-2-1 al 4-3-3, il modulo tattico più caro all'ex campione del Mondo 2006. Filippo Inzaghi in serie A ha già allenato il Milan, squadra con la quale da calciatore collezionò 300 presenze segnando 126 reti, il Bologna e il Benevento.

L'ultima esperienza di Pippo l'anno scorso da allenatore della Reggina in serie B terminata quest'estate dopo la cancellazione del club amaranto dal campionato di serie B.