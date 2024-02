Salernitana, sprint Liverani: è il preferito per il dopo Inzaghi

Mancano ancora dei dettagli, soprattutto economici, ma nelle ultime ore Fabio Liverani sembra aver superato nelle gerarchie Ballardini, Grosso e Semplici.

L'ex tecnico del Cagliari, club allenato per pochi mesi nella scorsa stagione in Serie B, si è dimostrato disponibile ad accettare un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Nelle prossime ore il dg Sabatini proverà a portare a termine l'operazione Liverani dando così il via a una nuova era, la terza stagionale dopo aver sollevato dall'incarico Pippo Inzaghi.