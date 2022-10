Golfo di Salerno, ritrovato cadavere di un 35enne: l'ipotesi di un malore

Il cadavere di un 35enne salernitano è stato ritrovato nello specchio d'acqua antistante il lungomare di Salerno, nei pressi di piazza della Concordia.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che, nella tarda mattinata, hanno notato la salma galleggiante a pelo d'acqua. Il corpo del giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco, con l'ausilio della Capitaneria di Porto.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 35enne. Sul muretto sono stati rinvenuti abiti e scarpe. Gli agenti della Polizia di Stato sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. Probabile che si sia trattato di un malore ma non si escludono altre ipotesi. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza, ma il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso.