Salerno, anziano trovato morto in casa: azzannato al volto dal suo cane

Tragedia a Salerno, in via Paolo Grisignano, a Torrione, dove un anziano è stato trovato morto in casa: secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che aveva il volto sfigurato, sarebbe stato azzannato dal suo cane, un pastore tedesco. A chiamare i soccorsi, ieri sera, i figli, che hanno rinvenuto il cadavere al rientro a casa. Ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Non si esclude che, prima dell'aggressione da parte del cane, l'anziano sia stato colto da un malore. In corso le indagini della polizia.