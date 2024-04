Salerno corre... sulle note della nuova hit di Rocco Hunt. Domani sarà – infatti - una domenica da protagonista per la città di Arechi tra sport e "musica italiana". Una primavera turistica (ma non solo) annunciata ma che ora vede finalmente i suoi fiori colorati sbocciare almeno dal punto di vista degli eventi e delle manifestazioni che – nonostante il caos che potrà generare, data la grandissima presenza di persone che arriveranno in città – è pronta ad essere gestita al meglio.

Dalla mattina al pomeriggio inoltrato no-stop soprattutto per gli addetti ai lavori ma anche per i salernitani: prima la gara podistica con 1400 atleti che correranno lungo le strade del cuore della città poi l’evento (annunciato sui social dallo stesso cantante salernitano) alla stazione marittima. Un piano traffico veicolare e anche pedonale pensato nei minimi dettagli per evitare il decongestionamento e l’invito a non utilizzare le auto almeno rivolto ai salernitani che saranno protagonisti di una domenica da bollino rosso non solo per le temperature primaverili che sembrano anticipare già l’estate, che sono già annunciate.

Dalle 8.30 prenderà il via da piazza della Libertà la nona edizione di Salerno Corre, gara nazionale con percorso omologato sotto l’egida della Fidal. Insieme alla gara podistica nazionale, si terrà il quarto Fitwalking Day e la quarta tappa del Campionato Nazionale Referee Run Aia, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Atletica Salerno. «La gara podistica, sulla distanza di 10 km, che vedrà sfidarsi 1400 partecipanti – fanno sapere dal Comune di Salerno - avrà inizio alle ore 8.30 con partenza e arrivo in piazza della Libertà». Dal centro fino alla zona orientale, ritornando poi nel cuore della città. Il dispositivo di traffico realizzato dal settore mobilità guidato da Rocco Galdi vede il divieto di sosta e fermata dalle 8 fino alla fine della manifestazione in via Fiume, Largo Santelmo, via Mantenga, piazza Monsignor Grasso, piazza della Resistenza e via Mario Marino dove inoltre è istituito il transito a senso unico con direzione di marcia mare-monti. Divieto di transito dalle 8 e fino a conclusione dell’evento invece su lungomare Trieste, piazza della Concordia, lungomare Tafuri, Marconi e Colombo, via Trento, via Posidonia e via Mantenga. Mentre per quanto riguarda autobus e autocarri è fatto divieto di transito su via Parmenide giunti all’Arbostella mentre a quelli che giungono al Novotel è vietato transitare in via Generale Clark.

Dalle 15 – invece – comincerà l’attesa per l’arrivo del Poeta Urbano nato a Salerno e che ritorna in città per un evento dopo tanti anni. Un desiderio, quello di ritornare nella sua Arechi, espresso dallo stesso artista per presentare e pubblicizzare il nuovo singolo Musica Italiana che richiama proprio alle radici di quando «sono lontano e alla radio passa musica italiana». Quelle radici che Rocco Pagliarulo non ha mai dimenticato. Un curioso giro in Apecar per offrire un buon caffè a tutti i suoi fan: ieri a Milano in zona Darsena, oggi a Napoli in piazza Dante dalle ore 11.15, domani l’appuntamento è nei pressi della stazione marittima alle ore 15.15 come annunciato dallo stesso cantante attraverso il suo profilo instagram. L’Apecar percorrerà le strade cittadine – supportato dalla polizia municipale, chiamata a fare gli straordinari in una domenica da pienone – e poi si fermerà proprio guardando al mare. Da qui lo stesso artista offrirà una tazzina di caffè. L’aroma, per Rocco e i salernitani, sarà decisamente intenso ma anche diverso rispetto alle altre città in cui il cantante è arrivato in questa tre giorni. Lo zucchero è la città di Salerno dove ritroverà le sue radici e che ha atteso da tempo un evento per riabbracciare un “suo” figlio che è cresciuto tra il riscatto e il successo di chi ce l’ha fatta.