Geolier da record anche su Netflix con «Nuova Scena»: streaming alle stelle per i primi episodi del talent rap

Dopo il successo (e le polemiche) di Sanremo 2024, Geolier sembra essere pronto ad imbarcarsi in una nuova avventura. Il rapper dei record, già sold out allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo giugno, è sbarcato anche su Netflix. Vedendo le recenti discussioni che hanno coinvolto il giovane artista, il talent rap che lo vede tra i giudici, è arrivato con un tempismo perfetto. Prodotto da Freemantle, Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia è arrivato in piattaforma il 19 febbraio dopo diversi slittamenti e rinvii. Il format, già prima della messa in onda, era stato paragonato a diversi programmi MTV realizzati nel corso degli anni che, però, vedevano al centro le battle di freestyle tra giovani rapper.

Nuova Scena è un vero e proprio talent show in cui giovani aspiranti artisti si scontreranno tra di loro per vincere un premio da 100mila euro. Ben prima che la figura di Geolier diventasse così mainstream, il rapper era gà stato inserito (in maniera molto lungimirante) nel roster di giudici. Ad affiancare il secondo classificato a Sanremo 2024 ci sono Fabri Fibra, volto notissimo del panorama rap italiano amato e apprezzato dal pubblico mainstream, e Rose Villain che, un pò come Geolier, ha ottenuto la definitiva consacrazione con l'edizione appena trascorsa del Festival. Composto da 8 episodi, la serie è divisa in tre parti: una prima che ha visto la pubblicazione dei primi 4 epsodi il 19 febbraio, una seconda che, invece, dedutterà con le puntate 5, 6 e 7 il 26 febbraio.

La finale, invece, arriverà in streaming il 6 marzo.

Tra gli ospiti annunciati che affiancheranno i giudici nel corso delle puntate figurano anche Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta,Yung Snapp. Duetteranno nel corso degli episodi con i giovani talenti in gara, Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. Nuova Scena potrebbe rivelarsi un ennesimo trampolino per Geolier che, dopo il successo del suo ultimo album Il Coraggio dei Bambini, e Sanremo aspira a diventare uno dei volti di punta della scena hip hop italiana dei prossimi anni.