Salerno, denunciato georgiano al rione Carmine: minaccia una donna e i carabinieri con il coltello

Paura mercoledì sera nel centralissimo quartiere Carmine.

Una donna, impaurita dalle minacce di un uomo, è stata costretta a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Il tempestivo intervento dei carabinieri l’hanno salvata dalla presunta violenza di un georgiano, classe 1981, che era entrato in casa con un coltello e pare sotto effetto di sostanze stupefacenti.

La chiamata, arrivata intorno alle 21.30, ha messo subito all’opera i militari che dopo aver individuato l’appartamento (in via Carmine) si sono ritrovati davanti l’uomo armato di coltello in forte stato di agitazione.

L’uomo alla vista dei carabinieri ha cominciato ad inveire nei loro confronti minacciandoli con il coltello. In seguito, l’uomo ha tentato la fuga lanciandosi dal balcone della casa e dileguandosi nelle strade adiacenti.

È stato necessario per questo poco dopo richiedere l’ausilio di alcune pattuglie della polizia. Gli agenti si sono da subito messi alla ricerca dell’uomo, ritrovandolo poi in via Fabrizio Pinto, dove è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 (Croce Rossa) che hanno ritenuto poi utile trasportarlo presso il nosocomio di via San Leonardo per le cure mediche del caso. Intanto il coltello utilizzato dal soggetto (prima per minacciare la donna e poi i militari) è stato recuperato e sottoposto a sequestro.

Dopo gli opportuni accertamenti di rito è stato informato il pm di turno, che ha disposto la denuncia a piede libero del soggetto per minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ma anche per porto abusivo di armi. Rimane – dunque – alta l’attenzione da parte delle forze dell’ordine ma il problema della sicurezza in città sembra farsi sentire ogni giorno di più. Ed è per questo che domattina si riunirà in prefettura il comitato (ordine e sicurezza) richiesto dal sindaco Napoli, dopo gli ultimi avvenimenti che hanno fatto suonare l'allarme dal centro alla zona orientale.