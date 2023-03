Dopo la morte del figlio, caduto dal quarto piano di una palazzina in via Carmine, nel corso della nottata è morta anche la madre, già ricoverata in fin di vita in ospedale, al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.

Intanto gli agenti della Squadra mobile sono ancora a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.