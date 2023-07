Tonfo dei pagamenti delle multe. Scatta l’accelerata della riscossione coatta. Da ieri si è inaugurata la nuova era dell’ente di riscossione Municipia, che gestirà per i prossimi anni il servizio di recupero delle entrate tributarie e delle contravvenzioni stradali non pagate. L’ufficio contravvenzione del comando di Polizia locale, diretto dal comandante Rosario Battipaglia, ha provveduto a inoltrare all’ente Municipia ben 6.500 solleciti di pagamento di multe mai pagate nel secondo trimestre del 2018.

I NUMERI

L’ammontare delle multe stradali non saldate a favore dell’amministrazione comunale è di 2,2 milioni di euro. I solleciti di pagamento, si apprende dall’ufficio contravvenzioni, coordinato dal capitano Gerardo Caiazza, sono stati lavorati negli ultimi giorni e inviati all’ente Municipia che provvederà a breve all’invio delle cartelle esattoriali. Un stangata estiva attesa e messa in preventivo da molti. Numeri che rendono l’idea di un fenomeno legato all’aumento della morosità nel capoluogo. Eppure i primi segnali positivi cominciano a registrarsi. Stando a quanto segnalato dal comando di via Dei Carrari, sono 40 i salernitani, destinatari di cartelle esattoriali nei mesi scorsi, che hanno provveduto a saldare il conto con l’amministrazione comunale. I 40 salernitani erano stati raggiunti da un provvedimento di fermo del veicolo ai quali era intestato, proprio in virtù del mancato pagamento delle multe in passato. Il nuovo ente di riscossione individuato dal Comune ha provveduto negli ultimi giorni a far rientrare i casi di pendenza amministrativa, revocando quindi il fermo dei veicoli agli automobilisti. Ma non basta. Nel primo semestre del 2023 il Comune di Salerno ha incassato dalle multe stradali e dai verbali amministrativi, dal primo gennaio sino a fine giugno, 2.526.494,39 euro. Un dato di incasso che stride con quanto registrato nello stesso periodo dell’anno scorso, quando i pagamenti delle contravvenzioni stradali e dei verbali amministrativi erano superiori, attestandosi su una cifra di incasso da pagamenti di salernitani di 3.208.837,09 euro.

APPROFONDIMENTI Salerno, alle superiori bocciato uno studente su dieci Il Cilento senza emergenza: «Agropoli rientri nella rete»

LA FOTOGRAFIA

La fotografia è scattata dal sistema Siope della ragioneria dello Stato con dati che fanno riferimento ai primi 6 mesi del 2023. Si registra quindi un ammanco pari a 682.343,09 euro rispetto all’inizio del 2022. Una spia di allarme rispetto al trend registrato alla fine dell’anno scorso, quando l’amministrazione comunale registrò un miglioramento dei flussi di incasso dalle contravvenzioni. Il fenomeno è sotto i riflettori dell’amministrazione comunale che sta accelerando con l’invio da ieri della prima tranche di cartelle esattoriali al nuovo ente di riscossione. Sempre secondo il Siope, nel primo trimestre 2023 il Comune ha incassato solo 740.162,27 euro. Il raffronto con lo stesso periodo del 2022 è impietoso: tra gennaio e marzo del 2022, infatti, le casse del Comune avevano visto entrare ben 1.893.588,23 euro. Il tonfo dei primi tre mesi di quest’anno relativamente al pagamento delle multe stradali e amministrative, quindi, si attesta sul 60 per cento rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. L’andamento negativo del pagamento delle multe stradali è sicuramente legato alla crisi che ha colpito le famiglie negli ultimi mesi. C’è chi ha scelto di pagare le bollette e “sacrificare” le contravvenzioni stradali. Risale a dicembre l’ultimo invio di inviti al pagamento coattivo che hanno bussato alle porte creando non poco allarme nei multati. Ma c’è chi non riesce a pagare. Per questo l’ultima spiaggia per tanti è stata inoltrare istanza di rateizzazione. Il codice della strada tuttavia consente la presentazione della domanda di rateizzazione solo ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico. Dalla Polizia municipale c’è stata da subito disponibilità a venire incontro alle esigenze dei cittadini. Dalla lotta ai morosi a quella estiva contro le occupazioni selvagge. Tra sabato scorso e lunedì sono stati sanzionati dalla polizia locale 5 locali per aver posizionato tavolini non autorizzati su marciapiedi e piazze del centro tavolini. Sono scattate multe di 168 euro. Ma la lotta estiva al tavolino selvaggio è appena agli inizi.