«La città è sporca, lo spazzamento ha forti criticità. Se continua così prenderò provvedimenti straordinari». E per far capire che non sta scherzando e che qualcosa davvero non funziona nella pulizia di Nocera Inferiore, il sindaco Paolo De Maio ha dato disposizioni per avere un suo ufficio nel cantiere della Nocera Multiservizi. Ieri mattina De Maio, così come aveva promesso, ha accompagnato in alcune zone della città gli ispettori ambientali, un giro di perlustrazione per verificare come procede il conferimento dei rifiuti a un mese dall’entrata in vigore del nuovo calendario. Ma si è trattato anche di un gesto di solidarietà nei confronti del gruppo di volontari che avevano denunciato spiacevoli episodi culminati con aggressioni verbali.

Con lui c’erano l’assessore all’ambiente, Massimiliano Mercede e il comandante della polizia municipale, Fulvio Testaverde. «Sono contento dell’operato degli ispettori ambientali - ha precisato De Maio - sono cittadini che prestano un servizio del tutto volontario. Sono buoni i risultati anche per come gli utenti stanno seguendo le nuove norme del conferimento. Non va assolutamente bene, invece, l’attività della Nocera Multiservizi». Il sindaco aveva già chiesto all’amministratore dell’azienda, Sergio Stellato, un cambio di marcia nelle attività di spazzamento. Lo aveva fatto in occasione della presentazione dei nuovi mezzi in dotazione alla società in house del Comune.

Ma l’appello nel garantire il decoro urbano sembra non aver sortito gli effetti sperati. «Andrò in cantiere per rendermi conto di cosa succede, avrò un mio ufficio», ha precisato De Maio. Si è detto, invece, soddisfatto di come i cittadini stanno rispondendo alle nuove regole del conferimento dei rifiuti, «seguono le norme e rispettano minuziosamente il nuovo calendario». A confortare le sue tesi sono arrivati i primi dati sulla raccolta differenziata. Il report stilato dalla Nocera Multiservizi ha preso in esame il periodo che va dal 5 al 18 giugno. In poco più di 15 giorni si è registrato un calo del secco indifferenziato che è passato da 357,86 tonnellate a 323 tonnellate rilevate dal 15 al 28 maggio, dunque circa 34 tonnellate in meno, pari al 9.64%. È aumentata, ed è un dato positivo, la quantità di carta e cartone conferita, 35 tonnellate, e del multimateriale con 70 tonnellate, quasi il 23% in più rispetto al periodo 15/28 maggio. Dunque i cittadini hanno ben recepito le nuove modalità per una corretta differenziata e hanno preso a cuore la tematica ambientale. Va bene anche il ritiro delle buste per i rifiuti, mediamente gli uffici preposti ne consegnano 900 al mese, a maggio c’è stato un balzo in avanti con circa 1500 cittadini che hanno ritirato altrettanti kit.