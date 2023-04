Salerno, al tribunale civile procedure di sfratto bloccate

Ha messo in affitto un garage di sua proprietà ma, dopo aver ricevuto la prima mensilità, non ha più ottenuto un centesimo. Una lotta contro i mulini al vento quella di un cittadino salernitano costretto a pagare su quella proprietà anche il mutuo mentre il moroso da quasi due anni continua a occupare abusivamente il suo locale senza che nessuno possa far nulla. Questo perché il procedimento instaurato davanti al got Di Costanza del tribunale civile nel dicembre 2021 ha già subìto quattro rinvii senza la celebrazione nemmeno della prima udienza. L’ultimo slittamento è stato disposto lo scorso mese di marzo. Si torna in aula a settembre con evidente danno per il proprietario che, su quel garage, è costretto a pagarci anche le tasse.



La vicenda in oggetto risale al 2021 quando il proprietario di un garage, sito nella zona centrale di Salerno, attraverso un’agenzia immobiliare, pone il locale in affitto con un regolare contratto. Peccato, però, che quanto stabilito nero su bianco sia restato lettera morta. Dopo una serie di solleciti il proprietario si è rivolto a un avvocato per avviare la procedura di sfratto. Il procedimento si è rivelato sin dal primo momento difficoltoso per l’impossibilità di recapitare l’avviso al moroso che, già sfrattato sempre per morosità dall’appartamento che aveva in fitto, non ha comunicato la nuova residenza e risulta senza fissa dimora. Per questo motivo il procedimento instaurato davanti al tribunale civile ha dovuto subire un mutamento di rito (da procedura sommaria a ordinaria). Il tempo, perso proprio per mutare la procedura, si è sommato a quello dei rinvii con il risultato che a distanza di due anni dall’instaurazione del procedimento, le parti non si sono ancora mai sedute davanti al giudice.

Un caso che sembra limite ma non è il solo. Sono svariati i procedimenti pendenti davanti al tribunale civile di Salerno che, rinvio dopo rinvio, sembrano arenarsi. Un problema analogo riguarda un procedimento per lo sfratto su un immobile sito a Ravello che ha già subito una decina di rinvii.

Procedure di sfratto, quindi, bloccate. Immobili occupati da morosi e procedimenti appesi al palo.

Dagli ultimi dati statistici emerge che sono 2683 i procedimenti pendenti davanti alle due sezioni civili del tribunale di Salerno: di questi, 1035 costituiscono arretrato ultra biennale e i procedimenti più antichi ancora da smaltire risalgono all’ormai lontano 2012. Nonostante lo smaltimento dell’arretrato si snodi ininterrotto dal 2016 con significativi risultati, sono ancora tante le difficoltà e troppi i procedimenti lumaca.