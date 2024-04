Il turista si sa, è una fonte di guadagno e di ricchezza per il territorio. Ma quando c’è da affermare il rispetto delle regole, tra il residente e il vacanziero vien meno qualsiasi differenza. Con l’inizio della stagione primaverile Salerno guarda con comprensibile ottimismo alle ondate di ingressi di stranieri. C’è chi ha soggiornato in bed and breakfast e chi è stato solo di passaggio per il capoluogo. Risorse senza dubbio per il tessuto socio economico del territorio. Ma con l’aumento dei flussi turistici europei ed extraeuropei, si registra anche un aumento di sanzioni amministrative e per violazioni al codice della strada. L’aumento delle verbalizzazioni straniere si è registrato già a gennaio, per poi raggiungere il picco a marzo. Turisti croce e delizia, quindi. Troppo disattenti al volante. In strada sono stati davvero poco attenti. Tra i multati figurano oltre cento cittadini tedeschi, francesi, spagnoli. Non manca proprio nessuno.

APPROFONDIMENTI Turismo, Santanchè: «Lo stop al Reddito ha aiutato il settore» Salerno, con la tassa di soggiorno incassi da un milione e mezzo Costiera amalfitana, boom di turisti stranieri

Stando a quanto emerge dai report del comando di polizia locale, a febbraio sono stati 90 i turisti stranieri destinatari di verbalizzazione. A marzo quando si è toccata quota 190 multe per guida indisciplinata, parcheggio selvaggio e transito irregolare nella Ztl. Il picco ha preso il via dalla primavera con l’aumento delle verbalizzazioni extra italiane. Si pensi infatti che da dicembre (in piena edizione di Luci d’artista) ad aprile sono state 730 le multe a turisti stranieri, consegnando una media di 180 verbalizzazioni estere al mese. I destinatari di verbali elevati dalla polizia municipale sono stati passati ai raggi X dal comando di via Dei Carrari, che ha inoltrato la raffica di multe non pagate a una società esterna specializzata nella riscossione delle contravvenzioni piombate sui cittadini stranieri. Dalla Svizzera al sud America, toccando i paesi dell’est europeo. Nel mirino soprattutto turisti indisciplinati al volante poco attenti alle regole del codice della strada. Un tesoretto niente male che il Comune è pronto recuperare in tempi brevi. Scatta la tolleranza zero contro gli stranieri multati sul territorio comunale. Partiti oltre 1.450 procedimenti sanzionatori, contenenti soprattutto violazioni al codice stradale.

Si va dal turista austriaco che ha noleggiato un’automobile in città durante il periodo di Luci d’artista, beccandosi dai vigili urbani una contravvenzione in sosta selvaggia su via Roma, al cittadino romeno transitato in Ztl con la propria auto. E non mancano casi di parcheggio nei pressi di pensiline o negli stalli per disabili. La società incaricata per la riscossione è la Nivi Credit di Firenze, specializzata nella lavorazione e traduzione dei verbali in tutte le lingue del mondo: la società provvederà anche alla notifica e alla riscossione del verbale agli stranieri. L’80% delle multe riguarda il parcheggio irregolare. Ma non mancano verbali per guida ad alta velocità, sosta selvaggia e transito nell’area coperta dalla Ztl che colpiscono desolatamente austriaci, svizzeri e francesi (sono 110), giunti in città presumibilmente per trascorrere settimane di vacanza.

I confini della notifica delle multe superano l’oceano Atlantico. Tra i multati di marzo ci sono principalmente turisti spagnoli, francesi, svizzeri e tedeschi: 190 le multe elevate, tra queste non solo violazioni stradali, ma anche deposito errato di rifiuti. Stando a quanto si apprende dal report dell’ufficio contravvenzioni di via Dei Carrari, ad un aumento di verbalizzazioni corrisponde anche un puntuale pagamento delle multe. Questo significa che il tesoretto estero aumenta: circa 6mila euro sono stati incassati fino al 31 dicembre 2023. Il turista risorsa della stagione primavera-estate. Ma anche buon pagatore delle multe. Non si può dire lo stesso per i salernitani al volante. Dopo Pasqua si sono visti recapitare oltre 6 mila cartelle esattoriali per multe non pagate nel secondo trimestre 2019: l’ammontare delle sanzioni sfiora il valore di 1 milione e 800mila euro