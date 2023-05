Salerno, Porto di Parole 2023: Simone Montedoro è il nuovo “regalastorie”

Simone Montedoro è il “regalastorie” 2023 di Porto di Parole. Per il pubblico del piccolo schermo è il capitano Giulio Tommasi, uno dei carabinieri più amati dai fan di Don Matteo. La sua carriera si muove su più piste: in curriculum non manca il cinema da “L’odore della notte” del 1998 a “Ritorno al presente” del 2022, il teatro da “No Exit” e “A chi toccherà stasera”, regia di Massimiliano D'Epiro, 1998-1999 a “L’Uomo ideale” di Toni Fornari 2023 e i programmi tv da “Ballando con le stelle” a “Viva Rai2!”.

Domani giovedì 1 giugno 2023, negli spazi del Centro Pastorale San Giuseppe ultimo giorno di questa decima edizione, si comincia alle 9.30 con il matinée per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Per loro è stato organizzato uno speciale “Talk Azz”, il format condotto da don Roberto Faccenda, direttore della Pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, e che ha come ospite proprio Simone Montedoro.

Per l’ultimo capitolo de “La Mezza Notte Bianca dei Racconti” tanti sono gli eventi in programma: dall’incontro alle 17.30 del “regalastorie” Simone Montedoro alle performance con “Bicicaffè” della Compagnia Della Settimana Dopo e le “Storie della Preistoria e dintorni” di Michele Neri. Dalle 18 ci sono gli incontri con gli autori: “Fai rumore. Nove storie per osare” del Collettivo Moleste, “Nina dove sei” di Antonella Nutile e “Che Botto!!!” di Silvana Gavrilovich. L’area spettacoli si accende alle 19 “Truck Theatre” con “Anna dai Capelli Rossi” di e con Antonella Ruggiero e Luigi Tagliente, Charlie Calamaro Avan Project. Alle 20.00 in Auditorium “Il Paese dei colori” del Teatro La Ribalta e alle 21 al Truck Theatre “Che botto alle otto”, il gran varietà finale, con Saremo Alberti, “La Settimana Dopo”, “I Nuovi Scalzi” e la partecipazione di tutti gli artisti.

I laboratori, i giochi didattici e gli spettacoli di Porto di Parole sono tutti ingresso libero su prenotazione. Il format è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi in collaborazione con Fuori Gioco, con il sostegno della Regione Campania e il Comune di Salerno e inserito nel programma “Il Maggio dei Libri 2023”.