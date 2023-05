“Praiano Chambre and Jazz Music”: arriva il Cinquetto, l'originale gruppo di professori d'orchestra del Teatro San Carlo

Secondo appuntamento per il “Praiano Chambre and Jazz Music”. Lunedì 29 Maggio alle 21, presso la Congrega del Rosario, arriva il Cinquetto, un gruppo decisamente originale, formato da cinque professori d'orchestra del Teatro San Carlo, legati da una complicità musicale assolutamente fuori dagli schemi. Portano in scena un fantasioso percorso che rilegge brani della tradizione classica, fino a toccare compositori romantici e moderni.

A comporre il Cinquetto sono i violinisti Giuseppe Carotenuto, Salvatore Lombardo, Angelo Casoria e Nicola Marino, e il contrabbassista Giovanni Stocco.

Si definiscono «cinque amici che amano giocare con la musica», e dialogano tra loro e col pubblico in maniera buffa ed umoristica per portare avanti uno scopo che si sposa benissimo con la filosofia alla base del festival praianese: rendere la musica classica più vicina e fruibile a tutti, anche i non esperti.

Il gruppo si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico generalista partecipando con successo a trasmissioni quali “Tú sí que vales” e “I Soliti Ignoti”, ma la sua vocazione resta quella del concerto dal vivo da camera o in teatro. Nel corso della serata del 29 Maggio i maestri eseguiranno musiche di Bach, Rossini, Beethoven, Bizet e Mozart, in una resa scenica che punta anche a far divertire.

Il festival “Praiano Chambre and Jazz Music” è organizzato dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune di Praiano, e gode della direzione artistica del maestro Carmine Laino, primo contrabbasso dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli.