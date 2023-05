Voleva portare via degli attrezzi da giardinaggio per rivederli e, forse, acquistare la droga. Ma, mentre sta per scavalcare la cancella di una abitazione di Pastena accusa un malore. Alcuni residenti vedono il giovane a terra e lo soccorrono, il 118 lo porta al pronto soccorso. In ospedale lo trovano sotto effetto di sopstanza stupefacente.