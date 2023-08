San Gregorio Magno, il 4 agosto il FestivalBacco

Il 4 agosto al via la seconda edizione del "FestivalBacco", nello storico borgo che ha dato i natali a Baccanalia, piazza Bacco per l'appunto a San Gregorio Magno (SA).

Quest'anno per la prima volta, si terrà in concomitanza del festival anche un contest di musica originale che vuole raccogliere le adesioni da tutta Italia. A giudicare gli artisti di brani originali ci sarà una giuria d'eccezione presieduta dal Maestro Ciro Barbato, già direttore d'orchestra a Sanremo e docente esperto di musica presso molteplici Università Italiane ed all'estero.

Non mancheranno momenti culturali, con l'allestimento di un salotto letterario all'interno delle cantine di via Bacco a partire dalle 18:30, con area food ed aperitivi.

Allestita per l'evento anche la mostra fotografica "Le Baccanti" a cura del fotografo "Alfred Marino", dunque musica, arte, letteratura, cultura, tradizioni e buon cibo; così come si trova scritto sull'insegna a ridosso del paese: "I sentieri del buon vivere", Festival Bacco 2023 esalta perfettamente questa frase che per molto tempo è rimasta solo agli abitanti del posto.