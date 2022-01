Sassano primo Comune in Italia ad assumere con i fondi del Pnrr

Il Comune di Sassano, in provincia di Salerno, è - si sottolinea in una nota - il primo in Italia ad assumere personale specifico per implementare temporaneamente la pianta organica al fine di usufruire di fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

«La giunta dell'ente del piccolo centro del Vallo di Diano, esempio virtuoso di gestione politico-amministrativa, ha già deliberato l'approvazione del regolamento per le procedure selettive e definito contestualmente la capacità assunzionale con il relativo fabbisogno. È una grande soddisfazione - dichiara in una nota il sindaco Domenico Rubino - aver raggiunto questo piccolo primato, ma la cosa più importante è che siamo già pronti per utilizzare le risorse del PNRR fondamentali per la crescita socio-economica del nostro paese. A Sassano, entro i tempi tecnici necessari, saranno assunte, a tempo determinato, 3 figure specifiche al fine di definire una struttura organizzativa che si occuperà esclusivamente di attuare al meglio i progetti da finanziare a valere sulle risorse del Pnrr».