Schiaffi e pugni alla fidanzatina di 20 anni: choc a Scafati, indagano i carabinieri

Un banale litigio che si trasforma in violenza. A farne le spese una 20enne, aggredita giorni fa nel centro storico di Scafati, per mano del suo ragazzo. I due si erano incontrati per caso e avevano cominciato a discutere. Pare che la giovane avesse già denunciato più volte il giovane, in passato, per comportamenti simili. Tra i due vi sarebbe stata una questione irrisolta, al punto da far scattare i rimproveri della prima e la reazione, furiosa, del secondo.

Dopo qualche parola la tensione è aumentata, fino all'aggressione del giovane.

Inutili i tentativi di bloccarlo: sono dovuti intervenire alcuni cittadini di passaggio. Il ragazzo è riuscito poi a fuggire mentre la giovane, insieme a due amiche, ha rimediato contusioni alla testa, così come su gambe e braccia, anche se superficiali.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per una verifica più approfondita delle sue condizioni di salute. Quest'ultima si trovava in uno stato di forte choc, per quanto accaduto prima. Poi è stata la volta dei carabinieri, arrivati sul luogo dei fatti e impegnati, ora, a indagare sull'accaduto per verificare cosa sia accaduto tra i due e se ci siano pregressi, tali, da sviluppare un'attività investigativa. Proprio in ragione di alcune segnalazioni che pure sarebbero state fatte, in passato, nei riguardi dello stesso ragazzo.